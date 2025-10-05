Пожар се разгоря в жилищна кооперация на улица „Райко Жинзифов“, в непосредствена близост до Медицинската академия. Пламъците са тръгнали от апартамент в сградата, а сигналът за него е получен малко преди 13:00 часа в неделя.



На място са изпратени два пожарни автомобила, както и линейка.

Снимка: Ерик Борозенков /NOVA



Пожарът е локализиран и потушен, като към момента опасност за живущите в сградата няма. Няма и данни за пострадали хора, но апартаментът, от който е започнал пожарът, е изгорял наполовина. Там е живяла възрастната жена, която, според разкази на живущи в кооперацията, е изведена от дома си в безопасност.

Снимка: Ерик Борозенков /NOVA