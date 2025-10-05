Мотоциклетист на 22 години е в тежко състояние след катастрофа в Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Добрич.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен тази нощ около 3:30 часа. Инцидентът е станал на бул. „Трети март“, в района на бензиностанция.

Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората

Мотоциклетът е бил управляван от 22-годишен неправоспособен водач, който е загубил контрол и се е блъснал в стълб. В резултат на инцидента мъжът е настанен в добричката болница с фрактура на черепа и опасност за живота.

Пострадал е и втори мъж, возил се на мотоциклета. Той също е настанен в болница, но е без опасност за живота.

На водача са взети кръвни проби за установяване на евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества.

От полицията припомнят, че само през тази седмица в област Добрич са установени двама водачи с над 2 промила алкохол, като единият от тях е предизвикал катастрофа.

Редактор: Мария Барабашка