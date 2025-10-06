Кралицата на любовните романи Джили Купър си отиде на 88-годишна възраст. Тя е определяна като най-изтъкнатия представител на британския бонкбъстър (термин, описващ поджанр комерсиални романтични романи през 70-те и 80-те години на миналия век, както и техните последващи минисериални адаптации).

Нейните романи са радостни описания на фентъзи свят, изпълнен с романтика. Най-важният сред тях е „Хрониките на Рътшир“: истории за сексуални интриги сред различните социални класи, играещи поло, включително класики като „Съперници, ездачи“ и „Човекът, който накара съпрузите да ревнуват“.

'Unbeatable' author Dame Jilly Cooper dies as tributes pour in https://t.co/DsHDUfzjRF — Gazette & Herald (@wiltsgazette) October 6, 2025

В Рътшир – измислената страна на Купър, всички пият, сякаш им остават броени часове живот, сексът на открито е практически задължителен и малко брачни клетви оцеляват до последната страница.

През 2004 г. е удостоена с отличието Офицер на Ордена на Британската империя за цялостното си литературно творчество, а през 2012 г. с Командор на Ордена на Британската империя за литературната си дейност и благотворителност. През 2013 г. е удостоена с „доктор хонорис кауза“ от университета в Глостършър.

А през 2024 г. адаптация на Disney+ на „Съперници“, с остроумната си смесица от класов конфликт, дръзка интимност и нежна социална сатира, доказа, че основната ѝ идея все още е изключително популярна.

Редактор: Цветина Петкова