Кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов публикуваха видео в YouTube, в което обясняват цялата документация на ваканционното селище Елените. След обвиненията на местните жители и експерти, че строителството на хотелите в комплекса е предпоставка да опостушителните наводнения, Димитров и Димов обявиха, че представят цялата истина по въпроса, предаде " 24 часа" .

От изявленията им става ясно, че земята, която влиза в селището, е взета от ТКЗС Несебър още през 1974 г. Когато е приватизиран комплекс Елените през 2000 г, РМД е получило като собственост 260 дка урбанизирана територия и към 1000 дка горски фонд. В него влизат реките и дерета, които после са застроени. Приватизаторите стават собственици дори на пътищата със съдебно решение - те са иззети от общината. По тази причина нейните служители дори не били допускани в селището за проверки. Разрешенията за строеж са издавани от големи комисии по препоръка на консултантски фирми. Имало и надзор върху строителството.

Още през 2017 г. община Несебър глобява две пловдивски фирми - собственици за нерегламентираните сметища над курорта, които са една от основните причини за наводнението. Фирмите всячески отказват да приемат актовете, а после ги оспорват в съда и те падат. Сметищата още си стоят и, според кмета, те имат голям принос в потопа, при който загинаха 4 души.

Имена на хора и фирми не са споменати, но става ясно, че всички бизнесмени на Елените са свързани.

