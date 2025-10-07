Отзвукът на управляващите след трагичния потоп по Черноморието и други важни теми от политическия терен коментираха анализаторът Георги Харизанов и социологът Елена Дариева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Дариева Черноморието тази година е станало повод за множество тревожни новини, което поставя под въпрос не само работата на институциите, но и в значителна степен – дейността на местната власт.

„Устройствените планове на общините са в техните правомощия. Тук, за съжаление, за пореден път ставаме свидетели на максимата, че корупцията убива”, заяви тя.

По думите ѝ местната власт в редица райони има проблематична история. Дариева даде за пример кметовете на общините Царево и Несебър. „В Царево кметът е нов, но в съседната община – Несебър, кметът се закле с белезници, когато беше избран на поста. Очевидно там има дългогодишни, нерешени проблеми, които само се задълбочават. От 2021 г. насам, в политическия цикъл, в който България навлезе, регулациите на централно ниво не успяват да се справят с предизвикателствата. В резултат на това местните неблагополучия се изострят още повече”, допълни тя.

След пороите в Бургаско: Не са постъпили нови сигнали за опасност, щабът остава в готовност

Политическият анализатор Георги Харизанов изрази очакване за реакция от страна на политиците и държавата. „Мисля, че критиците ще бъдат до известна степен прави, когато кажат, че реакцията идва след бедствието, а не преди него. Това е вярно, но нищо не пречи на току-що избраните политици да свършат реална работа. Критики винаги ще има, но когато са насочени към вече извършена работа, те бързо се забравят. Когато обаче несвършената работа води до жертви, тогава имаме сериозен проблем”, заяви той.

По думите му именно общините са органите, които узаконяват строежите. „Може би ще се окаже, че ако се направят нови устройствени карти в тези общини, ако настъпи промяна в баланса на местната власт, определени бизнес интереси вече няма да имат същото влияние”, посочи Харизанов.

