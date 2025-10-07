Образувано е досъдебно производство по разследване за палеж на четири камиона за боклук в София. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров пред журналисти. Той посочи, че има политическата спекулация по темата. И призова гражданите, които имат информация за случая, да я предоставят в СДВР или прокуратурата.



„Подаден е сигнал в 8-о районно управление за запалени горящи камиони в частен паркинг. Колегите от Столичната дирекция на вътрешните работи, както и тези от столичната пожарна, незабавно са се отзовали на място. Започнали са работа. Изгасени са 4-те камиона, които в този момент са горели. Направен е оглед, иззети са абсолютно всички веществени доказателства, видеокамери, разпитани са свидетели и незабавно е образувано досъдебно производство”, заяви зам.-министър на вътрешните работи Тони Тодоров.

