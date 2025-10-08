Кралската шведска академия на науките присъди Нобеловата награда за химия на Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар Яги, съобщи официалният сайт Nobelprize.org.

Наградата им се дава за "разработването на метало-органични рамки", обяви генералният секретар на академията Ханс Елегрен.

"Nobel Prize in Chemistry Awarded to Architects of Metal-Organic Frameworks" by Ali Watkins via NYT https://t.co/dGNbKCcuFE pic.twitter.com/k4yYpDWMOe — The Believer ™ (@maxvaldes) October 8, 2025

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара). Тя се поделя поравно между тримата лауреати.

Нобеловата награда за химия се присъжда от 1901 г. Първият й лауреат е нидерландският химик Якобус вант Хоф за откритите от него закони на химичната динамика и осмотичното налягане на разтворите.

Сред по-известните учени, удостоявани с Нобелова награда за химия, са Сванте Арениус (1903), Ърнест Ръдърфорд (1908), Мария Кюри (1911), Ирен и Фредерик Жолио-Кюри (1935).

