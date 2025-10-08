Преговорите между „Хамас” и Израел в Египет по 20-точковия план на президента Тръмп продължават и днес. CNN съобщава, че според източник, запознат с тях, Израел и "Хамас" са постигнали „напредък” през първите два дни от разговорите. Кореспондентът на CNN Ник Робъртсън разказва за това.

„Според източник, запознат с преговорите, изглежда, че има напредък в разговорите между „Хамас" и Израел. Египетските държавни медии съобщават, че „Хамас" търси гаранции от президента Тръмп, че Израел няма да възобнови военните действия, ако групировката освободи всички заложници и изпълни поставените условия. Те настояват и за повече яснота относно прилагането на евентуалното споразумение.

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Според същите източници вече се обсъждат конкретни списъци с палестински затворници, които могат да бъдат освободени в замяна на заложниците — стъпка, която създава условия за потенциален пробив. В преговорите се включват фигури като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Рон Дермер, водещият преговарящ от Израел, също се очаква да присъства, както и премиерът на Катар, който ще се включи в тях днес.

Това подсказва, че процесът може би навлиза в заключителна фаза, въпреки че вчера чухме от катарците, че не могат да гарантират какъв ще бъде резултатът със сигурност. Самото участие на толкова висши представители обаче е показателно за потенциалното навлизане на преговорите във финален етап и отразява оптимизма, изразен и от президента Тръмп”, предава Робъртсън.

Редактор: Петър Иванов