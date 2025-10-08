Снимка: gettyimages
Това написа американският президент в социалните си мрежи
Американският президент Доналд Тръмп призова за затвор за кмета на Чикаго и губернатора на Илинойс.
„Кметът на Чикаго трябва да бъде в затвора, защото не е защитил служителите на ICE! Губернатор Прицкер също!“, написа Тръмп в социалните си мрежи, цитиран от АФП.
Войници от Националната гвардия на Тексас пристигнаха в Илинойс
Републиканецът се позоваваше на демократичните лидери в Илинойс, които се противопоставят на неговата заповед към агентите на Имиграционната и митническа служба (ICE) да провеждат агресивни рейдове срещу мигранти в Чикаго.Редактор: Дарина Методиева
