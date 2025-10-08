Съединените щати са нация в криза, а американското общество е разделено до степен на конфронтация. Този анализ направи в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS бившият генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев. По думите му настоящата ситуация е нова политическа реалност, в която президентът Доналд Тръмп целенасочено атакува т.нар. „сини щати“ като Калифорния, Илинойс и Орегон.

„Това, което се беше случило с Родни Кинг през 92-ра година, след това с Джордж Флойд, и в момента имаме една нова политическа ситуация“, коментира Вълчев.

Той обясни, че Тръмп използва федерални служби като ICE (службата за миграция) и дори Националната гвардия, за да налага своите политики, включително експулсирането на нелегални мигранти, което среща съпротивата на местните власти, управлявани от демократи. За да заобиколи губернаторите, президентът може да се позове на „Закона срещу въстанията“ от 1807 г., който му позволява да вкара федерални войски. „Този закон е използван за последно през 1992 г., точно когато беше убит Родни Кинг“, припомни Вълчев.

►Три стратегически цели на Тръмп

Веселин Вълчев очерта три стратегически цели, които според него преследва Доналд Тръмп:

Краткосрочна: Да спечели Нобеловата награда за мир, която ще бъде обявена на 10 октомври. „Във всяка една реч, включително в ООН, той каза, че няма кой друг, който да заслужава повече от тази награда, при положение, че е спрял седем войни“, каза Вълчев.

Средносрочна: Да спечели междинните избори догодина.

Дългосрочна: Да подготви почвата за евентуален трети мандат след 2028 г. Според Вълчев това е възможно, ако бъде отменена 22-рата поправка в Конституцията, която ограничава мандатите до два. „За да има 2/3 в Сената, това, което в момента Тръмп прави, той прерайонира избирателните райони, така че да може колкото се може повече представители на Републиканската партия да влязат в Конгреса“, анализира дипломатът.

►Войната в Украйна и ролята на САЩ

По темата за войната в Украйна и евентуалното разрешение от САЩ за удари с ракети „Томахоук“ по руска територия, Вълчев коментира, че това би изкачило конфликта на ново, по-високо ниво. Според него подобно решение няма да бъде взето скоро, тъй като САЩ имат нужда от тези ракети за евентуален конфликт с Китай за Тайван.

