Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас. Той е под контрола на Украйна и е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде "Франс прес".

Краматорск редовно става обект на руски удари.

Зеленски: Путин ще трябва да погребе 1 милион от войниците си, ако иска да превземе Източна Украйна

"Заради влошаващата се ситуация в сферата на сигурността в някои квартали на Краматорск е наредена задължителна евакуация на семействата с деца", се казва в изявления на общинския съвет в комуникационното приложение "Телеграм".

