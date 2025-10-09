Сръбската държава продължава да изплаща заеми, взети по време на управлението на югославския диктатор Йосип Броз Тито.

45 години след смъртта му, през май 1980 година, Сърбия трябва да върне още 816 млн. евро, съобщиха от Националната банка в Белград. Задълженията към Световната банка по разсрочени заеми възлизат на 343,28 милиона евро, към кредиторите от Парижкия клуб – 290,35 милиона евро, а към Кувейт – 144,15 милиона евро, уточниха още от Централната банка на Сърбия.

Дългът на Сърбия към Световната банка се очаква да бъде изплатен до 2031 г., към Кувейт – до 2034 г., а към кредиторите от Парижкия клуб – до 2041 г. Всички тези заеми са взети от югославския диктатор Йосип Броз Тито от световни кредитори през 70-те и 80-те години на миналия век. Към месец март 2022 г. Сърбия е дължала и на Русия над 102 млн. долара.

В началото на 80-те години на миналия век, когато умира Тито, Югославия е дължала около 20 милиарда долара.

Според икономически експерти Югославия е била тотално фалирала държава още в началото на 70-те години и е изпаднала в неплатежоспособност.

