Самолет, летящ от Истанбул за Лондон, кацна днес на международното летище "Хенри Коанда" в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим.

"Самолет на авиокомпанията British Аirways, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска спешно кацане на летище "Хенри Коанда", тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим", съобщи Националната компания на летищата.

Самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се качили екипи на румънската служба за спешна помощ SMURD.

В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници. Властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило.

Редактор: Цветина Петкова