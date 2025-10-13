Снимка: БТА, АП
Те са отличени „за обяснение на икономическия растеж, обусловен от иновациите“
Кралската шведска академия на науките реши да присъди наградата на Шведската народна банка за икономически науки за 2025 г. в памет на Алфред Нобел на Джоел Мокир, Филип Агион и Петер Хауит „за обяснение на икономическия растеж, обусловен от иновациите“.
Eдната половина е присъдена на Мокир „за идентифициране на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен прогрес“, а другата половина съвместно на Агион и Хауит „за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение“.Редактор: Цветина Петкова
