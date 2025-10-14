Всички живи заложници, държани в плен на "Хамас" през изминалите две години, бяха освободени в понеделник съгласно първата фаза от плана за прекратяване на огъня между групировката и Израел.

На 7 октомври 2023 г. „Хамас“ и неговите съюзници отвлякоха 251 души от Израел и ги отведоха в Газа. 47 души останаха похитени в анклава, като се смяташе, че най-малко 20 са живи.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Израелското правителство заяви, че 26 от 48 заложници са починали. Няма точна информация за състоянието на други двама - Тамир Нимроди и Бипин Джоши.

Сутринта на 13 октомври палестинската групировка „Хамас“ публикува списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени съгласно първата фаза на споразумението за прекратяване на огъня с Израел: Бар Абрахам Куперщайн, Евятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Калфон, Авинатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коен, Матан Ангрест, Матан Зангаукер, Ейтан Хорн, Ейтан Абрахам Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охел, Гай Гилбоа-Далал, Ром Браславски, Ариел Кунио и Давид Кунио.

Часове по-късно, на две групи - първата от 7 души, втората - от 13, 20-имата заложници се върнаха при близките си. Всички мъже с изключение на един са на възраст между 20 и 30 години. Жени, деца и мъже над 50-годишна възраст бяха освободени съгласно предишни споразумения за прекратяване на огъня. Една жена - Инбар Хейман, е сред обявените за мъртви.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

От тези, за които се смята, че все още са живи или чийто статус е неизвестен, 11 са били отвлечени от мястото на провеждане на музикалния фестивал Nova на злополучния 7 октомври 2023 г. Осем са похитени от няколко кибуца или малки общности в Южен Израел. Трима са израелски войници – двама били отвлечени от военни бази, а един - от танк.

Бипин Джоши и Тамир Нимроди, двамата заложници, чиято съдба в Газа остава неизвестна, не бяха включени в публикувания от „Хамас“ списък с 20-имата живи заложници, които бяха пуснати в понеделник. Нито „Хамас“, нито Израел публикуваха изявления, в които да се казва, че двамата са починали.

Ето какво знаем за освободените:

Before and after.



Twin hostages Ziv and Gali Berman finally together and home. pic.twitter.com/5ezK9bFrEY — Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025

► Братята близнаци Зив и Гали Берман са отвлечени от дома си в кибуца Кфар Аза по време на терористичната атака на 7 октомври. Тогава тя били на 26 години. В интервю за CNN през февруари майка им Лиран Берман каза, че други освободени заложници са съобщили на семейството, че братята са живи и разделени един от друг.

Снимка: ЕПА

► Няколко от заложниците бяха отвлечени заедно с приятели и членове на семействата си. Част от тях вече са се завърнали у дома.

Two friends met in school a long time ago, Zohar and Ariel. Ariel Cunio is held hostage in Gaza for more than a year with his partner Arbel Yahud, and his brother David Cunio.

Zohar writes to Ariel:



"I know Ariel would want to celebrate now with a good steak, maybe drink some… pic.twitter.com/6G92HgnnU4 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 21, 2024

► Братята Ариел и Дейвид Куньо бяха отвлечени от кибуц Нир Оз, заедно с партньора на Ариел - Йехуд, съпругата на Дейвид - Шарън, и тригодишните им дъщери близначки Юли и Ема. Шарън, Юли и Ема бяха освободени съгласно споразумение за прекратяване на огъня през ноември 2023 г., а Йехуд беше пуснат по-рано тази година.

Welcome Home, Eitan Horn



Eitan, 38, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023, from Kibbutz Nir Oz, where was visiting his brother Yair.

He holds dual Israeli-Argentinian citizenship, having immigrated to Israel through the Na’ale program.

Before his abduction, he worked as an… pic.twitter.com/nkEXRLouQy — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025

► Ейтан Хорн бил на гости на брат си Иаир, когато двамата са отвлечени от кибуц Нир Оз. Иаир беше освободен по-рано тази година. През март „Хамас“ публикува пропагандно видео, показващо как се сбогува с Ейтан. Семейство Хорн заяви, че кадрите са „разбили сърцата им“.

Einav Zangauker reunites with her son Matan, 25, after a heroic two-year campaign across Israel, during which she tirelessly pressed the government to end the war and bring the hostages home. pic.twitter.com/a5UkFkVyxm — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 13, 2025

► Матан Зангаукер и партньорката му Илана Грицевски бяха отвлечени от същия кибуц като братята Хорн. Грицевски - мексиканска гражданка, беше освободена на 30 ноември 2023 г. като част от краткотрайно споразумение и примирие. Зангаукер остана в плен до вчера.

► Омри Миран, тогава на 46 години, е отвлечен, когато въоръжени членове на „Хамас“ нахлуват в дома на семейството му в кибуца Нахал Оз. През април 2024 г. групировката публикува видеоклип, показващ Миран, заедно с американско-израелския заложник Кийт Сийгъл, който беше освободен тогава.

Отвличания на музикални фестивали

Guy Gilboa-Dalal hugs his sister after 738 days. 🙏❤️🇮🇱 pic.twitter.com/g0SlNchrbS — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

► Гай Гилбоа-Далал и Евятар Дейвид са най-добри приятели от детството. Те били похитени от мястото на музикалния фестивал Nova. През февруари 2025 г. „Хамас“ заснема Гилбоа-Далал и Дейвид да гледат освобождаването на други заложници и публикува видеото в Telegram. Братът на Гилбоа-Далал - Гал, каза пред CNN, че това е равносилно на психологическо мъчение. „Да ги накараш да видят как може да изглежда свободата и след това да затвориш вратата и да ги завлечеш обратно в ада – това е ужасно“, каза той.

► Авинатан Ор също беше отвлечен от фестивала заедно с приятелката си Ноа Аргамани, която беше спасена при операция на израелските отбранителни сили в централната част на Газа през юни 2024 г. Тя разкри, че са били разделени по време на отвличането.

► Алон Охел, Йосеф-Хаим Охана, Елкана Бохбот, Сегев Калфон, Максим Херкин, Ейтан Абрахам Мор, Бар Куперщайн и Ром Браславски също бяха отвлечени от фестивала.

Охел, Охана, Бохбот, Браславски и Мор са видени да помагат на ранени жертви на мястото преди отвличането си.

Войници, отвлечени на 7 октомври

► Войниците от Израелските отбранителни сили Нимрод Коен, Матан Ангрест и Тамир Нимроди са сред най-младите, все още задържани в Газа.

Коен се появи в пропагандно видео на „Хамас“, публикувано онлайн на 1 март тази година. Семейството му успя да го идентифицира благодарение на татуировка на ръката му. „Разпознахме Нимрод заради тази татуировка. Иначе нямаше да го разпозная, защото не можеше да се чуе гласът му или да се види лицето му“, каза майка му Вики пред CNN.

Чуждестранни граждани

► Бипин Джоши - непалски студент, работел във ферма в кибуц Алумим в Южен Израел, когато бил отвлечен. Семейството му заяви по-рано тази седмица, че невиждано досега видео, показващо го жив в плен, е било наскоро открито от израелските военни в Газа.

Смята се, че видеото е заснето през ноември 2023 г., само седмици след отвличането на Джоши. В изявление, публикувано от Форума за заложници и изчезнали семейства, семейството заяви, че видеото им е дало „непоколебима вяра“, че Джоши е жив.

► Освен Джоши, в Газа все още са задържани трима чуждестранни граждани, двама от които от Тайланд и един от Танзания.

И тримата – Сонтая Оакхарасри и Судтисак Ринталак от Тайланд и Джошуа Молел от Танзания, са обявени за мъртви от израелското правителство.

Редактор: Цветина Петкова