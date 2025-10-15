Улиците на град Удине в Северна Италия се превърнаха в арена на сблъсъци между полиция и протестиращи. До изблиците на насилие се стигна в края на предимно мирното шествие срещу квалификационния мач за Световното първенство по футбол между Италия и Израел, който се играеше в града.

Шествието, в което по предварителни данни на полицията са участвали над 5 хиляди души, премина през центъра на града преди началото на мача на стадион „Фриули“. В края на демонстрацията някои от протестиращите хвърляха фойерверки и предмети срещу силите на реда.

Редактор: Калина Петкова