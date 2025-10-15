Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна тази сутрин, изхвърляйки вулканична пепел на 10 км височина. Изригването принуди властите да обявят най-високия код за опасност.

Намиращият се на остров Флорес в индонезийската провинция Източна Нуса Тенгара вулкан изригна в 01:35 ч. местно време за около 9 минути, се казва в изявление на Геоложката агенция на Индонезия.

Authorities warned residents and tourists on Flores island to keep away from the area as Mount Lewotobi Laki-Laki erupted late Tuesday https://t.co/VxiwQ6cKDp — Khaleej Times (@khaleejtimes) October 15, 2025

Левотоби Лаки-Лаки изригна и два часа по-рано, като вулканичната пепел от първото изригване се издигна на 9 километра височина във въздуха.

Вулканът изригна за последен път през август тази година. Преди това такова имаше и през юли, което доведе до прекъсване на полетите до и от близкия курортен остров Бали.

Lewotobi Lakilaki volcano (Flores, Indonesia): strong eruption built up 45,000 ft billowing ash column and lava fountains



Tue, 14 Oct 2025, https://t.co/5d2JbRFzdl — 101stmonk3y ◼️ (@101stmonk3y) October 15, 2025

Десетки местни жители от селата, които са разположени най-близо до вулкана, бяха евакуирани след изригванията.

Повечето от жителите напуснаха селата си след голямото изригване на вулкана Левотоби Лаки-лаки, което отне живота на 10 души и нанесе щети на хиляди къщи през ноември 2024 г.

Правителството затвори до летище "Франсискус Ксавериус Седа", разположено в град Маумере.

Индонезия, която има повече от 120 активни вулкана, се намира на тихоокеански Огнен пръстен, район с висока сеизмична активност, разположен върху няколко тектонични плочи.

Редактор: Цветина Петкова