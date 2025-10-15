Американският президент Доналд Тръмп е готов да се срещне с китайския лидер Си Цзинпин и представители от двете държави работят по организирането на такава среща, съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от "Ройтерс".

Бесент каза пред телевизия Си Ен Би Си, че САЩ не искат да ескалират конфликт с Китай и не искат да прекъсват търговските и икономическите връзки с втората най-голяма икономика в света.

Той заяви, че благодарение на доверието между Тръмп и Си търговският конфликт между двете страни не е ескалирал още повече.

Редактор: Румен Лозанов