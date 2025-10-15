Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие.

Конституционните промени са ключово условие за започване на преговорите за членство на РСМ в ЕС. Те предвиждат вписване на българите като държавотворен народ в македонската конституция.

„Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас.", каза тя след срещата й със северномакедонския премиер Християн Мицкоски.

Изявление пред медиите няма да има.

Фон дер Лайен пристигна в Скопие, където беше посрещната от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Мучунски.

„Тази следобед на летището в Скопие приветствах председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристигна като част от своята програма за Западните Балкани“, написа Мучунски във Facebook.

Министърът изрази очакване днешните срещи да потвърдят подкрепата за процеса на европейска интеграция. „Очаквам днешните срещи да потвърдят подкрепата за европейската интеграция на Западните Балкани и за постепенното сближаване на региона с единния пазар на Европейския съюз. Членството в ЕС остава стратегически приоритет на македонската външна политика“, подчерта той.

Фон дер Лайен ще се срещне с президента Гордана Силяновска-Давкова и председателя на парламента Африм Гаши.

Редактор: Ивайла Митева