Водачът на лекия автомобил е откаран в болница, част от ул. "Скопие" е блокирана
Тежка катастрофа стана тази сутрин в Пловдив. Затворена е част от улица „Скопие“ в район „Южен“.
Инцидентът е станал около 6:30 часа след страничен сблъсък между автобус, превозващ работници, и таксиметров автомобил. Ударът е бил изключително силен, като от силата му са се отворили еърбеците на колата.
Млад мъж загина в тежка катастрофа на пътя София - Варна
Шофьорът на таксито, мъж на около 40 години, е откаран в болница с множество наранявания. Пътниците от автобуса не са пострадали. Водачът на рейса се е оплакал от болка в крака, но е останал на място.
Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица е временно затворена. Това създава сериозни затруднения за учениците и хората, пътуващи към работа, тъй като движението се отклонява по обходни маршрути.
