Снимка: gettyimages
-
Спортни новини (16.10.2025 - късна)
-
„Пак плаче, но този път от щастие”: Постановка събира балкански истории на една гара
-
Защо надценката при някои основни хранителни продукти надхвърля 50%
-
Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов
-
За шести път: Съдът остави Благомир Коцев в ареста
-
След трагедията в Мичиган: Кучета помагат на оцелели и служители да намерят утеха и спокойствие (ВИДЕО)
Според Rolling Stone музикантът е издъхнал след падане в дома си на 74-годишна възраст
На 74-годишна възраст почина Ейс Фрейли – първият китарист на рок групата Kiss. Представителка на музиканта обясни смъртта му с неотдавнашно падане в дома му, съобщи списание Rolling Stone.
Kiss се появяват на сцената през 70-те години на миналия век с типично твърдо звучене и разпознаваем външен вид. Групата се смята за един от предшествениците на хеви метъла.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни