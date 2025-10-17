Бившият японски премиер Томиичи Мураяма, известен с това, че поднесе официално извинение за действията на Япония по време на Втората световна война, почина на 101-годишна възраст, предаде АФП.

Мураяма, който заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г., издаде през 1995 г. прочутото изявление по повод 50-годишнината от капитулацията на страната му, в което изрази „дълбоко разкаяние“ за извършените жестокости в Азия.

Редактор: Мария Барабашка