Автомобил блъсна и уби пешеходец в София, потвърдиха за NOVA от МВР. Инцидентът е станал на столичния бул. "Тодор Каблешков". Шофьорът е избягал от местопрестъплението. Става въпрос за 45-годишна жена, която е заловена след бързи издирвателни действия на СДВР.

Снимка: БТА

„Работя наблизо. Много шофьори карат бързо. Трябва сами да се пазим. Освен жертвата, има и пострадала жена. Може би са били семейство с мъжа”, сподели Владимир Младенов.

„Откакто се пусна този нов булевард, мястото се превърна в писта. Времето се развали и минават по-малко мотори. Иначе денонощно се развиват огромни скорости. Не е първият такъв случай. Трябва да има предпазни мерки, които да намаляват скоростта”, обясни друга гражданка.