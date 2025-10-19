Страх от гейзер в столичния квартал "Изток" след авария на "Топлофикация". Зрители на NOVA сигнализираха, че течът на топла вода е от август, а от днес пред блока избива пара. След сигнал на NOVA от дружеството заявиха, че топлоподаването е спряно и започва отстраняване на аварията.

„Като снощи се прибрахме водата почна да избива точно от тези две плочки повече силно, а сутринта виждате те даже са надигнати. То ще се надигне всичкото тук. И това отива близко до входа на блока”, разказа Юлиана Иванова



Горещи плочки и пара пред входа вижда Юлияна от 32-ри блок на столичния квартал „Изток” днес. Причината – авария на тръбите с топла вода: „Когато налягането се вдигне. Това предполагам, че ще избие тук. То ще стане като водопад, гейзер”.



„Първо тази вода, която изтича всички я плащат. След това дали ще има въобще топла вода и парно не е ясно”, допълва Красимир Божилов.