„Топлофикация София“ обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството. За част от блоковете в столичния квартал спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври.

За още няколко блока ремонтът ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември. От „Топлофикация София“ посочват, че ремонтните дейности се изтеглят, за да приключат преди началото на отоплителния сезон. Актуализираният график с новите срокове е публикуван на сайта на дружеството.

Директорът на „Топлофикация София”: Ремонтът в „Дружба” ще реши проблема за 30 години напред

Редактор: Станимира Шикова