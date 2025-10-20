Външните министри на страните от Европейския съюз ще се срещнат днес в Люксембург, за да обсъдят Близкия изток и Украйна.

В срещата ще вземе участие и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев.

Консултациите ще се проведат броени дни след срещата на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп и след като американският президент обяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща.

Външните министри от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Министрите ще обсъдят и предложенията за използване на руски активи за финансирането на репарационни заеми за Украйна, а също така и 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който включва забрана на вноса на втечнен природен газ.

Днешната среща е първата на външните министри от ЕС, откакто влезе в сила спирането на огъня в Ивицата Газа. Министрите ще обсъдят отношенията на ЕС с Индийско-тихоокеанския регион и актуалните събития в Судан, Молдова и Грузия.

