Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветникът му и зет Джаред Кушнър се завърнаха в Израел, потвърди говорител на американското посолство, предаде АФП.

Двамата са водещите преговарящи на Вашингтон по плана за примирие в Газа и се очаква да се срещнат с членове на правителството на премиера Бенямин Нетаняху.

Редактор: Мария Барабашка