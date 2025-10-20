Снимка: АП/БТА
Стив Уиткоф и съветникът му и зет Джаред Кушнър са водещите преговарящи на Вашингтон по плана за примирие в Газа
Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветникът му и зет Джаред Кушнър се завърнаха в Израел, потвърди говорител на американското посолство, предаде АФП.
Двамата са водещите преговарящи на Вашингтон по плана за примирие в Газа и се очаква да се срещнат с членове на правителството на премиера Бенямин Нетаняху.Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
