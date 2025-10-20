Граничният пункт Керем Шалом между Израел и Газа беше отворен отново за доставка на хуманитарна помощ, съобщи израелски военен представител. Това се случи ден след като Израел го затвори, обвинявайки "Хамас" в нарушаване на действащото примирие.

"Ройтерс": Пунктът "Рафах" между Газа и Египет ще отвори в четвъртък

„След политическо решение, помощта преминава през Керем Шалом в пълно съответствие с подписаното споразумение“, заяви официалният представител и добави, че граничният пункт Рафах между Газа и Египет „ще остане затворен до следващо нареждане“.

"Хамас" отрече да е нарушавал споразумението за примирие и на свой ред обвини Израел в нарушаване на договора.

