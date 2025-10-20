Екип на египетската спешна медицинска помощ е спасил испанска туристка, която се е наранила при влизане във вътрешността на Скосената (огънатата) пирамида на цар Снофру в Дахшур, съобщи в. „Ал Ахрам“.

Сигналът за инцидента е подаден чрез горещата линия 123, след което на мястото е изпратена линейка.

Откритие в Хеопсовата пирамида: Нов коридор бе намерен в архитектурния паметник (ВИДЕО+СНИМКА)

При пристигането си екипът е установил, че пострадалата се намира дълбоко във вътрешността на пирамидата - на около 80 метра под повърхността. До камерите в сърцето на древната постройка води тесен коридор с височина и широчина около един метър и наклон приблизително 26 градуса.

Жената, която вероятно има счупен крак, е била придружена от съпруга си. Хората от екипа на спешна помощ са ѝ оказали първа помощ и са я изнесли, пълзейки по тесния коридор към изхода в продължение на около един час.

Скосената и Червената пирамида, които се намират на около 40 километра южно от Кайро, са отворени за посещение през 2019 г. Смята се, че Скосената пирамида е построена около 2600 г. пр.н.е. от бащата на Хеопс - фараона Снофру. В основата ѝ ъглите са 55 градуса, а в горната част - 43 градуса, на което се дължи отличителният ѝ силует.

Според голяма част от археолозите Скосената пирамида представлява преход между стъпаловидната пирамида на Джосер и пирамидите с равни стени. Една от забележителните ѝ черти е запазената в голяма степен варовикова облицовка.

Редактор: Мария Барабашка