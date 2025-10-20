На няколко места в окръг Хатай се съобщава за реки, които са излезли от коритата си

Проливни дъждове обхванаха южния турски окръг Хатай и предизвикаха наводнения и свлачища, а част от главните пътища в окръга бяха затворени за движение. 

Най-силно засегнат е районът на град Паяс, където заради свлачище бе затворена част от магистралата Топраккале - Искендерун. На няколко места в окръга също се съобщава за реки, които са излезли от коритата си и са залели важни пътни артерии, прекъсвайки транспортните връзки между населените места. 

Граждани от окръга съобщават за отнесени от придошлите води превозни средства. Водата бутнала бетонната ограда на къщата на един от местните и отнесла трите му автомобила на над 300 метра от нея. 

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства и отваряне на затворените пътища. В същото време местните власти обявиха, че училищата са затворени за един ден и предупредиха гражданите да избягват пътуванията заради високия риск от свлачища и наводнения. 

Източник: Кристиан Стратев, БТА

