Проливни дъждове обхванаха южния турски окръг Хатай и предизвикаха наводнения и свлачища, а част от главните пътища в окръга бяха затворени за движение.

Най-силно засегнат е районът на град Паяс, където заради свлачище бе затворена част от магистралата Топраккале - Искендерун. На няколко места в окръга също се съобщава за реки, които са излезли от коритата си и са залели важни пътни артерии, прекъсвайки транспортните връзки между населените места.

Hatay'da sağanak yağış: Alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldıhttps://t.co/LvOd13Fp2g pic.twitter.com/awQwt9x8Jw — Yerel Havadis Gazetesi (@yerel_havadis) October 20, 2025

Граждани от окръга съобщават за отнесени от придошлите води превозни средства. Водата бутнала бетонната ограда на къщата на един от местните и отнесла трите му автомобила на над 300 метра от нея.

Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı. pic.twitter.com/7Env9HPlAZ — Sabah (@sabah) October 20, 2025

Към момента екипи на жандармерията и пожарната продължават усилията си за спасяване на блокираните превозни средства и отваряне на затворените пътища. В същото време местните власти обявиха, че училищата са затворени за един ден и предупредиха гражданите да избягват пътуванията заради високия риск от свлачища и наводнения.

Редактор: Цветина Петкова