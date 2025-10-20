Хоспитализираха бивш футболист на „Реал Мадрид“ и „Евертън“ след инфаркт. Бившето крило на „Реал Мадрид“ и „Евертън“ - Ройстон Дренте, е получил сърдечен удар. 38-годишният бивш нидерландски национал е в болница, където е бил приет в петък.

Новината беше оповестена от FC De Rebellen - бизнес организация, представлявана от бивши футболисти, сред които и Дренте.

Той започва професионалната си кариера във „Фейенорд“, преди да премине в „Реал Мадрид“, където става шампион през 2007 г. Има престой под наем в „Евертън“ през сезон 2011/12. Играл е още за „Рединг“ и „Шефилд Уензди“.

