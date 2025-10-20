Островът, който сменя държавата си два пъти годишно

Между Франция и Испания, насред тихите води на река Бидасоа, се крие малък остров, който сякаш не принадлежи напълно на никого. Това е Островът на фазаните (Île des Faisans / Isla de los Faisanes) – едно от най-любопитните географски и политически места в Европа. В продължение на повече от три века той живее с уникален режим: шест месеца е френски, шест месеца – испански

Островът на Фазаните се намира по средата на река Бидасоа, недалеч от нейното вливане в Бискайския залив. 

Най-известният остров в света, който пленява с красотата си, но не може да бъде посетен (СНИМКИ)

Историческо значение и начало на съвместния суверенитет

Историята на този малък, ненаселен остров, е тясно свързана с големите европейски династии и войни. През XVII век Франция и Испания воюват дълго за надмощие на Пиренеите. След 24 години сражения, на 7 ноември 1659 г., именно на този остров е подписан Пиренейският мирен договор (Traité des Pyrénées).

На срещата се появяват лично крал Луи XIV на Франция и крал Филип IV на Испания, а островът е избран като неутрална територия – символичен мост между двете страни. В чест на мирното споразумение е договорен и брак между Луи XIV и испанската инфанта Мария-Тереза – събитие, което трайно укрепва отношенията между Париж и Мадрид.

След подписването на договора островът остава обща територия, като управлението му се редува мирно между двете страни – първоначално на всеки шест месеца, както е и до днес.

Малкият остров с голяма символика

Островът е едва около 200 метра дълъг и 40 метра широк, без постоянни жители и с ограничен достъп. Макар на пръв поглед да изглежда незначителен, той се превръща в символ на дипломатическото равновесие между двете страни.

Днес на него не живее никой, няма сгради, а само зеленина и паметна плоча, напомняща за историческата среща на двамата монарси. Смяната на суверенитета се отбелязва два пъти годишно – всяка февруарска и августовска церемония се провежда с военни представители, които предават административните правомощия от едната на другата страна.

Вълшебството на Скандинавия: Националните паркове, които пленяват сърцето (ГАЛЕРИЯ)

От кралски съюз до символ на мир: Историята на Острова на фазаните

След подписването на Пиренейския мирен договор през 1659 г. на Острова на фазаните, конфликтите между Франция и Испания стигат до своя край. Договорът не само прекратява дългогодишната война между двете сили, но и полага основите на едно от най-необичайните дипломатически решения в Европа – споделен суверенитет върху малкия остров в река Бидасоа.

През следващите векове островът запазва неутралния си статут. Въпреки войните, революциите и смяната на династии, той остава територия на взаимно доверие. В края на XIX век двете страни потвърждават режима на „редуващ се суверенитет“ – всеки шест месеца островът преминава под управлението на едната или другата държава.

Уникален статут: „съвместен суверенитет“

⇒ Това е най-малкият „кондоминиум“ в света — територия, която се управлява съвместно от две държави, Франция и Испания.
Според договора между двете страни:

⇒ От 1 февруари до 31 юли островът е под испанско управление (провинция Гипускоа, автономна област Страната на баските).

⇒ От 1 август до 31 януари управлението преминава към Франция (департамент Атлантически Пиренеи, регион Нова Аквитания).

⇒  Къде се намира?

⇒ Островът се намира в средата на река Бидасоа, която образува естествената граница между двете държави, близо до градовете Ирун (Испания) и Андай (Франция).

Днес Островът на фазаните е ненаселен и затворен за туристи — достъпът е разрешен само за военни и официални церемонии при смяната на суверенитета два пъти годишно.

Редактор: Цветина Петкова

Последвайте ни