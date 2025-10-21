През по-голямата част от живота на Харпър Ли романът „Да убиеш присмехулник“ е посочван като единственото ѝ значимо произведение – първият и, предполагаемо, последният ѝ роман, разказан толкова ясно и последователно, че изглежда невъзможно това да е единствената ѝ творба.

Снимка: Getty Images

След това се появи „И страж да бди на поста" публикуван малко преди смъртта на Лий и първоначално възприет като продължение. Впоследствие обаче книгата е разглеждана повече като ранен вариант на най-известното ѝ произведение, отколкото като нов, самостоятелен роман.

Снимка: Getty Images

Затова, когато след смъртта ѝ в апартамента ѝ в Ню Йорк бяха открити осем къси разказа, това отбеляза важен етап в биографията на писателката. Най-после се появи възможност да стане ясно как се е оформял отличителният глас на Лий през годините преди да напише „Да убиеш присмехулник“.

Тези къси разкази ще бъдат публикувани за първи път в сборник, озаглавен The Land of Sweet Forever.

След като напуска юридическия факултет само семестър преди да завърши, Ли се премества в Ню Йорк, за да осъществи дългогодишната си мечта да стане писателка.

Именно по това време тя пише тези разкази. Някои от тях съдържат идеи, които по-късно тя разгръща в „Да убиеш присмехулник“, а други описват живота в Ню Йорк, сочи "Гардиън".

„Знаех, че има непубликувани разкази, но нямах представа къде се намират ръкописите“, сподели племенникът на Ли, Едуин Ли Конър, пред Би Би Си.

Конър и братовчедка му Моли Ли си спомнят леля си като „страхотна разказвачка“, която ги е забавлявала с измислени истории, вдъхновени от британската писателка Дафни дю Морие.

„Историите, които ми разказваше, измисляше сама, но всички сякаш започваха с "Беше тъмна .. нощ". Струваше ми се, че винаги се развиваха на някакво блато и тя просто ме отвеждаше в тъмнината“, разказва Моли Ли.

