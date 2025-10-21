Най-бързият влак в света започна предварителни изпитания на високоскоростна железопътна линия в Китай, като достигна максимална скорост от 453 км/ч по време на тестовете.

Проектиран да развива тестова скорост до 450 км/ч и търговска скорост от 400 км/ч, моделът CR450 преминава квалификационни изпитания по линията, свързваща Шанхай на изток с Чънду в западната част на страната.

Влакът ускорява от нула до 350 км/ч само за 4 минути и 40 секунди. В едно от впечатляващите постижения два влака CR450 наскоро поставиха рекорд, разминавайки се с комбинирана скорост от 896 км/ч.

В сравнение с предшественика си CR400, новият модел има по-аеродинамичен дизайн, с по-дълъг нос, 20 сантиметра по-ниска линия на покрива и 50-тонно намаление на теглото, което води до 22% по-ниско аеродинамично съпротивление.

В момента влаковете CR400 Fuxing се движат с максимална скорост от 350 км/ч.

Преди да бъде въведен в редовна експлоатация за превоз на пътници, CR450 трябва да измине 600 000 километра пробни курсове без инциденти.

Редактор: Мария Барабашка