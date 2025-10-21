Швейцарският износ на часовници към САЩ се понижи с 55,6 на сто през септември, след наложените от Вашингтон мита върху вноса, съобщи Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия. Спадът заличава възстановяването на износа към други ключови пазари като Китай и Хонконг, посочва Франс прес.

През август износът към САЩ вече бе намалял с 23,9 на сто след въвеждането на 39-процентни мита. Според федерацията швейцарските производители са натрупали големи запаси на американския пазар преди влизането в сила на новите ставки – износът към САЩ е скочил с 149,2 на сто през април и с 45 на сто през юли.

"През септември повечето пазари отчетоха значителен ръст, но спадът в САЩ заличи всичко това", се посочва в съобщение на организацията.

Износът на часовници към Китай и Хонконг се е увеличил съответно с 17,8 на сто и 20,6 на сто, към Сингапур – с 8,3 на сто, а към Южна Корея – с 21,5 на сто. В Япония е отчетено понижение от 7,9 на сто.

В Европа експортът към Великобритания се е увеличил с 15,2 на сто, но е намалял към Франция (-3,5 на сто), Италия (-3,9 на сто) и Германия (-14,6 на сто).

Общият износ на швейцарски часовници за всички пазари е намалял с 3,1 на сто на годишна база през септември, достигайки 2 млрд. швейцарски франка (приблизително 2,1 млрд. евро). Без спада към САЩ, износът би се увеличил с 7,8 на сто, уточнява федерацията.

