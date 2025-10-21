Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е на двудневно посещение във Вашингтон. Очаква се днес той да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Визитата му идва малко след като стана ясно, че Тръмп няма планове да се среща с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще.

Посещението на генералния секретар на НАТО в САЩ идва часове, след като Тръмп изглежда се отказа от плановете си да разговаря с руския президент Владимир Путин в Унгария.

Срещата между двамата беше договорена след телефонен разговор миналата седмица - ден преди украинският президент Володимир Зеленски да пристигне в Белия дом. След като Тръмп е отхвърлил молбата му Съединените щати да предоставят на Украйна далекобойни крилати ракети „Томахоук“, Зеленски заяви, че Русия „внезапно е загубила интерес към дипломацията“. Някои анализатори смятат, че ситуацията на бойното поле и дипломатическите преговори са тясно свързани.

"Мисля, че можем да променим изчисленията на Путин, така че той да осъзнае, че цената, която ще трябва да плати, за да контролира Украйна, е твърде висока", каза бившият генерален секретар на НАТО Столтенберг.

На фона на продължаващата война в Украйна - горната камара на Конгреса на Съединените щати разглежда нов законопроект за налагане на нови санкции срещу Русия.

"Време е да предоставим на президента инструментите, от които се нуждае, за да може да преговаря по този въпрос", каза американски сенатор.

Освен с президента Тръмп, Рюте ще се срещне и с членове на Сенатската група за наблюдение на НАТО.

Редактор: Габриела Павлова