Мъж опита да нахлуе с автомобил в двора на посолството на Русия в Букурещ малко след 3 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък.

Охранителят от румънската жандармерия пред посолството е успял да спре лицето преди да влезе в периметъра на дипломатическата мисия, съобщават от жандармерията. Малко след това на място е пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба.

Șoferul care a încercat să intre forțat cu mașina în Ambasada Rusiei de la București pic.twitter.com/fyLSxhyGcX — aktual24.ro (@ak24ro) October 23, 2025

Мъжът се е опитал да избяга, но след като екипите за намеса блокирали автомобила, решил да се предаде. Става дума за 53-годишен румънски гражданин с временно отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тестът за наркотици, направен на място, е показал наличие на две забранени субстанции в организма.

В съобщение на жандармерията се уточнява, че установените две забранени субстанции в кръвта на мъжа са бензодиазепин и амфетамин. Сигурността на посолството не е била изложена на опасност и не е имало пострадали или сериозни материални щети.

Редактор: Цветина Петкова