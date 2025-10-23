-
Министерството на образованието подкрепи инициативата за превенция на зависимости чрез изкуството
Като част от национална кампания срещу употребата на наркотични вещества сред подрастващите, късометражният филм „Fallaway“ ще се излъчва в училищата в цялата страна с цел превенция.
Инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката.
Лентата разказва любовната история на 18-годишна състезателка по спортни танци и наркозависим музикант.
Във филма участват популярните актьори Дарин Ангелов и Стелиан Радев, както и шампиони на България по спортни танци.
„За мен този филм е много важен заради ситуацията, която е в момента в България. Имаме сериозен проблем с наркотици, алкохол и с това, че младите хора все повече се поддават на подобни лоши навици”, споделя актьорът Деян Влайков.
„Най-добре е изобщо никога да не започват. Безсмислено е, а краят често е пагубен. Надявам се да повлияем на колкото се може повече млади хора да не поемат по този път”, допълва актрисата Емили Влайкова.Редактор: Румен Лозанов
