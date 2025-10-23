Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че само Унгария може да бъде посредник за мирно споразумение във войната в Украйна. Това той каза в реч по повод годишнината от антисъветското въстание от 1956 г., предаде „Ройтерс“.

Орбан подчерта, че според него Украйна „отдавна вече не е суверенна държава“ и изрази несъгласие с присъединяването ѝ към Европейския съюз. Вместо това, той предложи ЕС да изгради специален формат на отношения с Киев, без пълноправно членство.

Отложена среща между Тръмп и Путин в Будапеща

Планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, която трябваше да се състои в унгарската столица, бе отложена.

Зеленски призова Европейския съвет да предостави на Украйна оръжия с голям обсег

Според анализатори, самото обявяване на намерението за подобен форум укрепва позициите на Орбан на международната сцена.

Два митинга в Будапеща – „Марш за мира“ и „Национален марш“

В Будапеща днес се проведоха два мащабни, съперничещи си митинга. Управляващите организираха т.нар. „Марш за мира“, където хиляди поддръжници на премиера скандираха срещу „войната на Брюксел“.

„Брюксел реши да води война. Ако не възпрепятстваше мирната мисия на американския президент, войната вече щеше да е приключила“, каза Орбан пред множеството, което размахваше унгарски знамена и носеше плакати с надпис „Не искаме да умираме за Украйна“.

Руското МВнР за отменената среща Тръмп-Путин: Оставаме отворени към продължаване на контактите с Държавния департамент

В същото време опозиционният лидер Петер Мадяр организира „Национален марш“, на който неговите симпатизанти настояваха за „промяна на системата“ и обвиниха Орбан в корупция и изолация от Европа.

Изборите през 2026 г. – решаващи за властта на Орбан

Виктор Орбан, който управлява Унгария вече 15 години, е изправен пред безпрецедентно предизвикателство в лицето на Петер Мадяр. Предстоящите избори през 2026 г. се очакват да бъдат най-напрегнатите в последното десетилетие.

ЕС се споразумя за нов пакет от санкции срещу Русия

Политически анализатори коментират, че всяка инициатива на Орбан за мир в Украйна може да бъде използвана за засилване на вътрешнополитическата му подкрепа.

„Звездите са подредени благоприятно за Орбан, дори и да няма пробив“, казва Агостон Мраз, ръководител на проправителствения институт Nézőpont.

Следваща спирка – Брюксел

След речта си в Будапеща Орбан отпътува за Брюксел, където ще участва в срещата на върха на ЕС, посветена на подкрепата за Украйна и бъдещето на европейската сигурност.

Редактор: Румен Лозанов