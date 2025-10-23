"Външното министерство остава отворено за продължаване на контактите с Държавния департамент на САЩ с цел реализиране на договореностите, постигнати по време на телефонния разговор между президентите на Русия и САЩ на 16 октомври".Това заяви говорителят на руското МВнР Мария Захарова на седмичната си пресконференция.

Тя коментира изказването на американския президент Доналд Тръмп, че е отменил планираната среща с руския си колега Владимир Путин в Будапеща. "Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени", припомни Захарова

По думите ѝ "целта на диалога с американските колеги е да се разработи рамка за бъдещ руско-американски диалог, както по въпросите на двустранните отношения, така и по отношение на уреждането на украинската криза". "Изхождаме от това, че Вашингтон ще продължи да споделя с нас своите мотиви и идеи относно предприеманите стъпки, включително тези, които са публично обявени“, посочва тя.

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

И допълва: „Бихме искали отново да потвърдим, че когато говорим за мирно уреждане на украинския конфликт, Руската федерация поддържа позицията, че няма алтернатива на целите на „специалната военна операция“, обявени през февруари 2022 г. Те включват гарантиране на неутралния, необвързващ и безядрен статут на Украйна; нейната демилитаризация и денацификация; гаранции за правата и свободите на рускоговорящите хора в Украйна; както и безпрепятствената дейност на Руската православна църква. Тази позиция служи като отправна точка за диалог със САЩ и други държави, които имат за цел конструктивен принос в процеса на уреждане на конфликта“.

Говорителят на руското външно министерство спомена и новите санкции на Европейския съюз срещу Москва. Но отбеляза, че ще ги коментира, след като бъдат публикувани подробности за тях.

