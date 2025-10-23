Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва съоснователя на Binance, която е най-голямата криптоборса в света, Чанпенг Жао, осъден през 2023 г. за нарушения на законите срещу прането на пари. Той излежа четиримесечна присъда през 2024 г.

Белият дом заяви, че администрацията на Джо Байдън е водила „война срещу криптоиндустрията“ и че това е „навредило на репутацията на САЩ като технологичен лидер“.

Помилването заличава съдебното досие на Жао и може да позволи на Binance да се върне на американския пазар. Според „Уолстрийт Джърнал“, компанията е лобирала почти година за това решение и е подкрепяла криптопроекта на семейство Тръмп – World Liberty Financial.

Жао остава основен акционер в Binance, а „Файненшъл Таймс“ съобщава, че криптобизнесите на семейство Тръмп са донесли печалба от около 1 млрд. долара.

Помилването се вписва в серия спорни решения на Тръмп, включително амнистия за участници в атаката срещу Капитолия и съкратена присъда за Джордж Сантос.

