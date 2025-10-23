Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отменил планираната среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща. Това стана ясно по време на брифинга му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в сряда.

"Отменихме срещата с президента Путин. Смятах, че няма да постигнем това, което трябва, затова я отложих, но ще я проведем в бъдеще“, допълни Тръмп.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Президентът на САЩ отбеляза, че макар разговорите с руския му колега да са "добри", в крайна сметка просто не водят до никъде".

Въпреки това изявление, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон все още търси възможност за диалог с Москва, след като стана ясно и, че САЩ налагат санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

На 16 октомври Трумп проведе телефонен разговор с Путин, след който обяви среща с него. Тя тярбваше да се състои в Будапеща.

На 21 октомври CNN, позовавайки се на представител на Белия дом, съобщи, че срещата между държавния секретар на САЩ и министъра на външните работи на Русия, която трябваше да се проведе тази седмица, е отложена за "известно време“.

