Два руски военни самолета навлязоха за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО. Това съобщиха литовските военни, цитирани от "Ройтерс".

Двата руски самолета - изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, изглежда са извършвали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. литовско време (и българско) са нарушили границата на Литва, навлизайки откъм посока на Калининград, балтийския ексклав на Русия, съобщиха военните.

В отговор на това испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" от въздушните сили за наблюдение на НАТО в района на Балтийско море са излетели бързо и продължават да патрулират района, допълниха литовските военни.

Редактор: Ивайла Митева