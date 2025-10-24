Одобреният от ЕС 19-и пакет от санкции срещу Русия е водеща тема в западния печат.

♦ Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие "Индипендънт".

Санкциите на американския президент Доналд Тръмп срещу руския петрол са похвална промяна за един изменчив президент, но Украйна има нужда европейските ѝ съюзници да направят много повече, за да ударят (руския президент Владимир - бел. ред.) Путин по болното място, посочва британският вестник. Въпреки радушната атмосфера на срещата в Аляска през август Тръмп като че ли най-накрая загуби търпението си по отношение на Путин, добавя изданието.

"Като план и начин за слагане на край на войната е напълно разбираемо да бъдат затегнати санкциите срещу режима на Путин. За това обаче е нужно, както президентът Тръмп уместно призова, страните от Европейския съюз да спрат да купуват руски петрол и газ. Двата основни потребителя са Унгария и Словакия, които също така имат по-мека позиция по отношение на Кремъл. Те трябва да бъдат тласнати от останалите страни от ЕС и от Белия дом най-накрая да се освободят от руските въглеводороди", призовава "Индипендънт".

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Освен това, отбелязва британското издание, европейските страни трябва да изземат още руски финансови активи, с които да финансират доставките на оръжия за Украйна, и да окажат допълнителен натиск върху Путин да се откаже от имперските си амбиции.

Другият жизненоважен фактор е доколко Китай и Индия ще подкопаят тези санкции, като поставят на първо място своята износна печалба и бизнеса с Русия, обръща внимание вестникът. През последните месеци президентът Тръмп понякога проявяваше склонност да ги накаже за това, че му се противопоставят, но сега и двете страни са достатъчно значими световни сили и могат да устоят на подобен натиск - кошмарът за САЩ и Запада би бил, ако Китай, Русия, Северна Корея и Иран, заедно с по-малки сателити като Венецуела, сформират съвременна "ос на злото", чиито интереси са диаметрално противоположни на тези на западните сили, пише "Индипендънт".

Подобно нещо не бива да се допуска - ето защо е необходимо всички западни сили, включително Америка, да изтощят Русия икономически и финансово, да наводнят бойното поле с най-модерното въоръжение, на което Русия и партньорите ѝ не биха могли да се противопоставят, и с ракетни системи, които да се отразят неблагоприятно на руските военни възможности, посочва вестникът в Обединеното кралство. До четвъртата годишнина от "специалната военна операция" на Путин, чиято идея беше постигане на победа за три седмици, Русия може да бъде категорично победена, обобщава "Индипендънт".

ЕС се споразумя за нов пакет от санкции срещу Русия

♦ Новите санкции и оръжия няма да спрат Русия; време е съюзници на Украйна да променят погрешната си стратегия, пише за "Гардиън" експертът по въпросите на международната политика и сигурността Кристофър С. Чивис. Въпреки многото серии от санкции по-усъвършенстваните оръжия за Украйна и разработване на по-ефективни оръжия от самата Украйна, като например дронове, Русия все още е далеч от капитулация, изтъква Чивис.

"ЕС въведе 19-ия си пакет санкции срещу Русия, но ефектът им намалява заради подкрепата на Китай за Москва. Така че не се надявайте тези допълнителни санкции да сложат скоро край на войната", предупреждава Чивис, като отбелязва, че те трябва да бъдат комбинирани с по-отворена преговорна позиция от страна на Запада.

Това може да означава, пише той, сделка, която е по-благоприятна за Русия, отколкото Западът би искал. Ако войната свърши с руска окупация на Донбас, това би бил несправедлив резултат за Украйна и повод за недоволство от нейните поддръжници, но това би бил все пак по-добър сценарий от много други, акцентира експертът.

Някои отявлени поддръжници на Украйна може тайно да искат войната да продължи, за да може например да отблъснат руската заплаха, като я държат в границите на Украйна; няколко години без напредък обаче трябва да ни накарат да преосмислим какво може американската мощ да постигне в Украйна на приемлива цена, отбелязва Чивис.

♦ Европейският съюз предприе действия за икономическото задушаване на един от ключовите сектори, с които Русия финансира войната си в Украйна - въглеводородите, пише на свой ред испанският "Паис".

♦ Новите мерки се очаква да помогнат на Брюксел да окаже натиск върху Москва, отбелязва от друга страна "Фигаро". Три години и половина след началото на войната в Украйна Европейският съюз успя почти изцяло да се освободи от руски петрол, но все още е далеч от това да се освободи от руския газ: миналата година 20% от вноса на газ в Европа е дошъл от Русия, като през 2021 година процентът е бил 45% - това е значително намаление, но ЕС си остава сред основните клиенти на Москва, отбелязва френското издание.

Редактор: Цветина Петрова