Творбата изчезна мистериозно по време на транспортирането ѝ към изложба
Испанската национална полиция е открила картина на Пабло Пикасо, която изчезна по време на транспортиране за изложба, съобщиха вестник ABC и телевизионния канал La Sexta, позовавайки се на официални представители.
Неизвестен портрет на Пикасо излиза на търг в Париж
Според La Sexta, преди няколко седмици, творбата на Пикасо Nature morte à la guitare е изчезнала при странни обстоятелства. Тя е трябвало да бъде транспортирана заедно с други произведения от Мадрид до културния център "Каха Гранада". Според вестник ABC, предварителните доклади показват, че творбата е била изгубена в Мадрид и никога не е стигнала до Гранада, въпреки факта, че частната компания, отговорна за съхранението ѝ, е трябвало да я транспортира заедно с други произведения.
Продават цигулка на Страдивари за рекордните 18 млн. долара (ВИДЕО)
Малката картина, нарисувана през 1919 г., е застрахована за 600 000 евро.
Пикасо, роден 1881 г. в испанския град Малага, е известен като художник, скулптор, график, керамик, дизайнер и като основател на кубизма. Eдна от най-известните картини на художника е „Герника“, поръчана от испанското правителство през 1937 г. за павилиона на Световното изложение в Париж. Черно-бялото платно, изпълнено в кубистичен стил, изобразява бомбардировките над град Герника по време на Испанската гражданска война и се съхранява в Мадрид от 1992 г.Редактор: Станимира Шикова
