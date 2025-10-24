Испанската национална полиция е открила картина на Пабло Пикасо, която изчезна по време на транспортиране за изложба, съобщиха вестник ABC и телевизионния канал La Sexta, позовавайки се на официални представители.

Според La Sexta, преди няколко седмици, творбата на Пикасо Nature morte à la guitare е изчезнала при странни обстоятелства. Тя е трябвало да бъде транспортирана заедно с други произведения от Мадрид до културния център "Каха Гранада". Според вестник ABC, предварителните доклади показват, че творбата е била изгубена в Мадрид и никога не е стигнала до Гранада, въпреки факта, че частната компания, отговорна за съхранението ѝ, е трябвало да я транспортира заедно с други произведения.

Малката картина, нарисувана през 1919 г., е застрахована за 600 000 евро.

Пикасо, роден 1881 г. в испанския град Малага, е известен като художник, скулптор, график, керамик, дизайнер и като основател на кубизма. Eдна от най-известните картини на художника е „Герника“, поръчана от испанското правителство през 1937 г. за павилиона на Световното изложение в Париж. Черно-бялото платно, изпълнено в кубистичен стил, изобразява бомбардировките над град Герника по време на Испанската гражданска война и се съхранява в Мадрид от 1992 г.

