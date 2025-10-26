От Морската гара във Варна опитният ветроходец капитан Светлозар Тенев започна самотно околосветско пътешествие, с което цели да запише името си в историята като първия българин, обиколил света сам по море. Само преди дни той отплава оттук с яхтата си, за да прекоси Атлантическия, Индийския и Тихия океан – едни от най-опасните морски маршрути в света.

„Очаквам да срещна силни ветрове, огромни вълни – ние, моряците, им казваме "мечки“, сподели капитан Тенев преди отплаването.

Българска яхта пише история в Кан

Ветроходецът е с дългогодишна кариера и множество морски постижения, но признава, че това пътешествие ще бъде най-голямото му предизвикателство.

„Трябва да мисля за много повече неща, за сигурността си. Повече въжета, повече инструменти – всичко по три-четири пъти, защото преходите ще са дълги, по два-три месеца. Трябва да предвидя всичко, за да се върна жив и здрав“, каза той.

12-метровата яхта е преминала пълна подготовка – с нови флагове, въжета, ванти и оборудване.

„Всичко е проверено и тествано. Надявам се да няма проблеми поне с техническото състояние на лодката. Единственият ми страх е дали яхтата ще издържи, защото винаги карам на острието на разумния риск“, призна капитанът.

Плаването му ще обхване повече от 26 хиляди морски мили и ще продължи около 225 дни, ако успее да поддържа средна скорост от пет възела. Въпреки това ветроходецът се шегува, че ще се постарае да се върне по-рано: „Ще гледам да карам по-бързо, защото май месец няма кой да ми засее доматите“.

Повече гледайте във видеото.