-
Държавата - с нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст
-
„Преди да си шампион, кой си?“: Спортен психолог за „седемте ментални измерения“
-
Опасна ли е топлата вода в чешмите в София и други големи градове
-
Заради мътна вода: Протестиращи във Великотърновско настояват за компенсации от ВиК
-
„Историите на Мария Йотова“: Kак живеят тийнейджърите в ромска махала
-
Войната в Украйна и руската пропаганда през погледа на две млади бесарабски българки
-
Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва
От Морската гара във Варна опитният ветроходец започна самотно околосветско пътешествие
От Морската гара във Варна опитният ветроходец капитан Светлозар Тенев започна самотно околосветско пътешествие, с което цели да запише името си в историята като първия българин, обиколил света сам по море. Само преди дни той отплава оттук с яхтата си, за да прекоси Атлантическия, Индийския и Тихия океан – едни от най-опасните морски маршрути в света.
„Очаквам да срещна силни ветрове, огромни вълни – ние, моряците, им казваме "мечки“, сподели капитан Тенев преди отплаването.
Българска яхта пише история в Кан
Ветроходецът е с дългогодишна кариера и множество морски постижения, но признава, че това пътешествие ще бъде най-голямото му предизвикателство.
„Трябва да мисля за много повече неща, за сигурността си. Повече въжета, повече инструменти – всичко по три-четири пъти, защото преходите ще са дълги, по два-три месеца. Трябва да предвидя всичко, за да се върна жив и здрав“, каза той.
12-метровата яхта е преминала пълна подготовка – с нови флагове, въжета, ванти и оборудване.
„Всичко е проверено и тествано. Надявам се да няма проблеми поне с техническото състояние на лодката. Единственият ми страх е дали яхтата ще издържи, защото винаги карам на острието на разумния риск“, призна капитанът.
Плаването му ще обхване повече от 26 хиляди морски мили и ще продължи около 225 дни, ако успее да поддържа средна скорост от пет възела. Въпреки това ветроходецът се шегува, че ще се постарае да се върне по-рано: „Ще гледам да карам по-бързо, защото май месец няма кой да ми засее доматите“.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни