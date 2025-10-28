Лошо качество на водата във Великотърновско изкара преди ден жители на областта на протест. Демонстрацията, в която се включиха около 300 души, беше организирана от плевенчани, които имат опит в гражданското недоволство.

От три седмици от чешмите в област Велико Търново тече мътна течност, а местната власт раздава бутилки с вода в училища и детски градини. Недоволните искат компенсации от ВиК, които твърдят, че проблемът е заради дъждовете.

"Водата във Велико Търново вече не е мътна. Тя е в абсолютно нормални параметри и всичко е наред", каза в ефира на „Здравей, България” управителят на ВиК "Йовковци" инженер Илиян Илиев.

По думите му жителите на старопрестолната ни столица, които се снабдяват с вода от язовир „Йовковци“, трябва да бъдат спокойни, защото той е пълен на 54% и има вода с питейни качества.

"Водата беше мътна заради един неприятен проблем, който възникна. Такова замътняване и толкова внезапно натоварване на пречиствателната станция не е имало в историята. Замътняването достигна около 60 единици отпадна вода и действително ни беше трудно", обясни инженер Илиев.

Той обясни, че проблем в самата пречиствателната станция няма. Но тя не е проектирана за натоварването, на което е била подложена. "Обикновено стойностите, които получаваме при влизане на водата в нея, са около 30–32 единици, а този път получихме над 60. Затова беше нужно малко повече време, за да реагираме", подчерта той. И допълни: "Аз не съм специалист по хидрология и не мога категорично да кажа защо се получи това замътняване. Специалистите изразяват различни мнения. Това се случи след обилните дъждове в региона около 8–10 октомври. Тогава валежите бяха интензивни и доведоха до замътняване на язовира".

Инженер Илиев посочи, че са в постоянен контакт с РЗИ и проби от водата се взимат всеки ден. "Нашите собствени проби от пречиствателната станция и от различни точки във Велико Търново и околностите се правят на всеки два часа. Проблем за здравето на хората не е имало. Единствено показателят за мътност беше извън норма, но той е индикативен и не е опасен", подчерта той.

Повече по темата гледайте във видеото.

