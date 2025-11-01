Почивните дни ще са приветливи, слънчеви и топли в по-голямата част от страната. Облачността ще е минимална, вятърът - незначителен, по-осезаем в Североизтока в неделя. Температурите в ранните часове - с леки колебания между 5 и 10 градуса, следобед и през двата дни - между 18 и почти 25 градуса.

На изолирани места в събота и на повече в неделя, в сутрешните часове, ще има условия за понижена видимост. Мъглата ще е по-упорита в неделя и в първия ден на предстоящата седмица. Обичайно по-уязвими са котловините, низините и районите покрай водоемите. В неделния ден гъсти мъгли се очакват в крайморските области, в Дунавската равнина и в Югоизточна България. Там, където видимостта е понижена по-дълго, температурите ще останат с максимален пик около 15-17 градуса.

Предстои слънчев уикенд

Началото на ноември ще е с прекрасни условия за планински туризъм през почивните дни – с много слънце и добра видимост в средния и високия пояс. По речните долини, около езера и язовири са възможни мъгли. Необходимо е добро облекло за ниски сутрешни температури. Топлата част на денонощието е кратка и ще е с температура между 10 и 15 градуса в събота и неделя, в зависимост от надморската височина.

Първата пълна ноемврийска седмица ще започне със студен атмосферен фронт. В понеделник, след мъглива сутрин, облачността бързо ще се увеличи. До полунощ валежи ще има в Западна България, а през нощта и във вторник - в централните и източните райони. Ще се усеща студен вятър от северозапад. В сряда зоната с валежи ще се измести над Източна България.

От четвъртък до неделя облачността ще се разкъсва с повече слънце, макар сутрините да са с предпоставки за мъгли - в някои райони продължителни.

Дневните температури ще са между 15 и 20 градуса в понеделник. С нахлуването на по-хладен въздух ще се понижат осезаемо до късноесенни нива - от 10 до 15 градуса. Около средата на седмицата, с разкъсването на облаците в ранните часове, ще се увеличи рискът от слани.