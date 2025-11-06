Не съществува регистър, който да даде отговор къде и колко ваксини има по аптечната мрежа. Това заяви за „Здравей,България” Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз.

„Те не са от продуктите, които се следят от системата СЕСПА. Тя следи само лекарствата, които се заплащат от Касата”, допълни той.

Има ли достатъчно противогрипни ваксини в аптечната мрежа

►„Електронните рецепти биха решили проблема”

Според него единственото решение е ваксините да се изписват електронно, а не хартиено.

„В момента никой не знае колко са предписаните рецепти, колко са изпълнените, има ли отпускания без рецепти. Ако имаме електронна система, всички вносители на ваксини, след приключване на сезона за ваксинация, ще могат спокойно да предвидят колко е необходимото количество за догодина”, допълни Маринов.

