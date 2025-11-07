Бюджетът за 2026 година продължава да поражда напрежение не само заради упреците на работодатели и синдикати. Той е важен компонент и за българското здравеопазване. Темата в предаването "Денят на живо" коментира членът на Надзорния съвет на НЗОК проф. Григор Димитров.

По думите му липсата на прозрачност и обсъждане води до неефективни решения, включително промените в осигуровките и финансирането на здравната система. „Давам ви пример - 15 минути преди заседанието на Надзорния съвет получихме предложение да се включат 267 милиона евро за заплати в здравния сектор. Започнахме заседанието, без дори да имаме материала. Това е показателно“, заяви проф. Димитров.

Експертът напомня, че увеличението на осигуровките с два пункта беше предвидено за 2027 година, но сега изведнъж "решиха да го направят по-рано - без анализ, без оценка на въздействието". "Вместо да се вдигат вноските, държавата трябва първо да се справи с деформациите в пенсионната система, като посочи за пример 450-те хиляди души с инвалидни пенсии. Близо 40% от новите пенсии са с такъв статут", подчерта той.

Напрежение около Бюджет 2026

„Ако премахнем само 20% от фалшивите случаи, ще се освободят милиарди. Нужна е нова философия за инвалидизация - не да рушим здравето на хората, а да им помагаме да работят при подходящи условия“, коментира проф. Димитров.

Относно здравния сектор той определи първоначалната идея за пряко финансиране на заплати през Здравната каса като „безумие“: "По новия вариант 260-те милиона евро ще бъдат насочени към увеличаване на цените на клиничните пътеки, което според Димитров ще доведе до „около 20% ръст на средствата за болнична помощ“. Въпреки това, експертът предупреди, че и тази мярка крие рискове".

„20 болници получават 40% от парите в системата. Ако просто увеличим цените, ще засилим неравенствата. А с по-високите заплати автоматично се вдигат и всички добавки - откъде ще дойдат тези пари?“, попита той.

Проф. Димитров подчерта, че без реформи всяко увеличение на разходите е само временно решение: „Не може да гасим пожара с бензин. Нужно е мислене, промяна, визия. Хората трябва да видят, че системата се реформира. Иначе младите ще продължат да напускат“.